عاجل/ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي: مالك الزاهي يحسمها ويكشف..

أكد وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي تواصل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مضيفا أن الإصلاحات لن تكون على حساب الفئات الهشة والضعيفة وأن سيادة الدولة التونسية فوق كل اعتبار وفق تعبيره.

وعلى هامش تدشين المركز المحلي للصندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعيّة بمدينة جبنيانة اليوم الخميس 1 جوان 2023، نفى الزاهي، في تصريح لاذاعة ديوان أف أم وجود أي توجه لرفع الدعم قائلا إن “الدولة موجودة وستبقى موجودة.”

كما بين أن الوزارة أعدت برنامجا كاملا لتقديم مساعدات لـ 320 ألف عائلة معوزة في إطار الإعانات المخصصة بمناسبة عيد الأضحى مشيرا إلى أن هذه المساعدات ستكون مختلفة ومتنوعة وتشمل أساسا “مساعدات مالية وغذائية وعدد من الأضاحي”.