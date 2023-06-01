إحباط عمليتي تهريب من طرف وحدات الحرس الوطني بالقصرين و صفاقس..وهذه التفاصيل..

باشرت يوم 31 ماي 2023 فرقة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالقصرين قضية عدلية موضوعها ” المسك و الحيازة و الوسق لمواد طبية بنية الإتجار فيها بين الدول ” و ذلك اثر تعمد نفرين تونسيان تهريب كمية من الأدوية المخدرة مختلفة الأنواع و بضاعة أخر ى .

تمكنت وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بالمحرس إقليم صفاقس من حجز كمية من البضائع المهربة المختلفة و التي قدرت قيمتها الجملية بحوالي 152 ألف دينارا .

هذا وتؤكد الإدارة العامة للحرس الوطني أنها ستدعم مجهوداتها للتصدي لعمليات تهريب البضائع وتوزيعها خارج المسالك القانونية