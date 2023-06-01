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وزيرة المالية تحسمها: “نحن لا نقبل أي املاءات وإصلاحتنا ستكون تونسيّة بامتياز..”

2023/06/01 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أكّدت وزيرة المالية، سهام نمصية، أن الحكومة انطلقت في برنامج إصلاحي” واعد ومرتبط بالسيادة الوطنية وبالسلم الاجتماعية والعدالة”. وقالت نمصيّة في مجمل ردها على تساؤلات النواب بشأن هذه المسألة، خلال جلسة عامة، عقدت، الخميس، بالبرلمان، ” نحن لا نقبل أي املاءات وإصلاحتنا ستكون تونسية تونسية بامتياز”. وتابعت، “في علاقتنا مع صندوق النقد الدولي أو أي مانح آخر، الدولة لا يمكن لها أن تتخلى عن دورها الإجتماعي وليس لها أي حل بل وينبغي تنمية هذا الدور”.
وأردفت “تنمية هذا الدور يكون بتوفير التمويلات لكن وفق برامجنا واختياراتنا”.

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