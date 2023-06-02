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العلاقات بين تونس وإيطاليا محور مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية ورئيسة الوزراء الإيطالية

2023/06/02 أخبار, المصدر, سياسة

مثلت “العلاقات المتميزة” بين تونس وإيطاليا والعلاقات الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي محور مكالمة هاتفية جرت، عصر اليوم الجمعة، بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.

كما تناولت المكالمة المبادرة التي تقدّم بها رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر رفيع المستوى بين كل الدول المعنية وهي دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسّط لمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية ووضع حد للأوضاع غير الإنسانية، وفق نص البلاغ.

وذكرت الرئاسة، في بلاغها، أن رئيسة الوزراء الإيطالية قبلت دعوة رئيس الجمهورية لآداء زيارة رسمية إلى تونس الأسبوع القادم.

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