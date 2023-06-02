إحباط 5 عمليات ”حرقة” وإنقاذ 150 شخصًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة..

فظيع: هلاك كهل 42 سنة اثر انقلاب شاحنته..

تونس دون أدوية السكري والسرطان والتخدير..!!

تصغره ب53 سنة: من هي نور الفلاح حبيبة آل باتشينو الحامل منه؟؟

بعد اصابة 17 شخصا: شركة نقل تونس تفتح تحقيق في حادث وادي الليل..#خبر_عاجل

2023/06/02 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أسفر حادث جدّ بعد ظهر، الجمعة، بين حافلة مزدوجة وشاحنة ثقيلة ذات صهريج عن إصابة 17 راكبا من ركاب الحافلة، من بينهم سائق وقابض الحافلة، بإصابات متفاوتة دون تسجيل أيّة حالة خطيرة.
وأشار بلاغ صادر عن شركة نقل تونس، أنّه وقع نقل المصابين من قبل الحماية المدنية إلى مستشفيات شارل نيكول والرابطة ووسيلة بورقيبة.
كما أسفر الحادث، الذّي جدّ على مستوى طريق وادي الليل في اتجاه طبربة، وتمثل في اصطدام حافلة مزدوجة بشاحنة ثقيلة ذات صهريج لنقل المواد الأولية عند محاولة الشاحنة الدخول إلى المصنع، عن أضرار على مستوى الحافلة، التّي تعمل على الخط 42 الرابط بين تونس وطبربة.
واشار بلاغ شركة نقل تونس أنّه تم الإذن بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn