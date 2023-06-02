بعد اصابة 17 شخصا: شركة نقل تونس تفتح تحقيق في حادث وادي الليل..#خبر_عاجل

أسفر حادث جدّ بعد ظهر، الجمعة، بين حافلة مزدوجة وشاحنة ثقيلة ذات صهريج عن إصابة 17 راكبا من ركاب الحافلة، من بينهم سائق وقابض الحافلة، بإصابات متفاوتة دون تسجيل أيّة حالة خطيرة.

وأشار بلاغ صادر عن شركة نقل تونس، أنّه وقع نقل المصابين من قبل الحماية المدنية إلى مستشفيات شارل نيكول والرابطة ووسيلة بورقيبة.

كما أسفر الحادث، الذّي جدّ على مستوى طريق وادي الليل في اتجاه طبربة، وتمثل في اصطدام حافلة مزدوجة بشاحنة ثقيلة ذات صهريج لنقل المواد الأولية عند محاولة الشاحنة الدخول إلى المصنع، عن أضرار على مستوى الحافلة، التّي تعمل على الخط 42 الرابط بين تونس وطبربة.

واشار بلاغ شركة نقل تونس أنّه تم الإذن بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.