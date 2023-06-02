جريمة قتل مروعة تهز القيروان..#خبر_عاجل

توفّي مساء اليوم الجمعة 2 جوان 2023 شاب في العقد الثالث من عمره متأثرا بجروحه بعد طعنه بواسطة آلة حادة (سكين) من قبل جاره وذلك بأحواز معتمدية الشبيكة من ولاية القيروان بسبب خلاف حول قطعة أرض فلاحية.

وقام المشتبه به بتسليم نفسه إلى الوحدات الأمنية بالشبيكة لتأذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بفتح محضر بحث في الحادثة مع توجيه الجثة إلى قسم التشريح بوحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية التابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزّار بعد معاينة الجريمة وحجز أداة الجريمة وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.