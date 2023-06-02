عاجل: هذا ما قرره القضاء في قضية رفع حجب أعداد التلاميذ..

قرّرت الدائرة الاستعجالية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بطلب إلغاء قرار حجب أعداد التلاميذ عن إدارات المؤسسات التربوية إلى جلسة يوم 23 جوان القادم استجابة لطلب الممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل وفق ما نقلته اذاعة موزاييك.

وتجدر الاشارة إلى أن الدائرة الاستعجالية خلال الطّور الابتدائي كانت قضت برفض المطلب بخصوص الدعوى التي رفعها الأستاذ المحامي مختار بوقرة نيابة عن عدد من أولياء تلاميذ ضد الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة باستصدار قرار قضائي استعجالي لالغاء قراري نقابتي التعليم الثانوي والأساسي حجب أعداد التلاميذ عن إدارات المؤسسات التربوية والتعليمية.