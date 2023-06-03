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التوقعات الجوية لهذا اليوم..

2023/06/03 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تستقرّ درجات الحرارة بشكل نسبيّ اليوم السبت 3 ماي 2023، حيث تتراوح القصوى بين 24 و28 درجة بالشمال والسواحل الشرقية وفي حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 29 و36 درجة ببقية الجهات، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

ويكون الطقس مغيّما جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالشمال ومحليا بالوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار مؤقتا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

والريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى بعد الظهر بالجنوب مع دواوير رملية محلية.

والبحر يكون قليل الاضطراب بالشمال ومتموجا فمضطربا بخليج قابس.

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