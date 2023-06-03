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هام: منح امتيازات لفائدة هؤولاء الأطفال..

2023/06/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ، أنها متّعت الأطفال القصّر، الذين جسّدوا مشاهد راقصة في مقطع فيديو أحدث مؤخرا جدلا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بجملة من الامتيازات.

ولفتت وزارة الأسرة في بلاغ لها أنه تم تمتيع الأطفال المعنيين بالإحاطة النّفسيّة والتّوجيه والتّأطير ودمجهم ضمن أنشطة رياضيّة تتماشى مع رغباتهم وتستجيب لتطلّعاتهم قصد تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم وبالتّكفّل بملابسهم الرّياضية وبتمكينهم من منح وبالتّكفّل بتدريسهم لغة أجنبيّة لمدّة سنة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين المندوبيّة الجهويّة لشؤون الأسرة والمرأة بتونس والشّبيبة الرّياضيّة بالعمران.

وتندرج هذه المبادرة في اطار تنفيذ الإجراءات التي أعلنت عنها وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ، لدى استقبالها يوم 8 ماي 2023 الأطفال القصّر المعنيين. يشار الى أن مجموعة من الأطفال القصر كانوا قد ظهروا في مقطع فيديو وهم يؤدون أغنية مرتذلة ويحملون أسلحة بيضاء وقد أثار هذا الفيديو جدلا واسعا.

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