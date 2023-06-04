عاجل: فرار سجين من السجن..وهذه التفاصيل..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف بمباشرة الأبحاث للكشف عن ملابسات تمكن سجين من الفرار من السجن المدني بالكاف ليلة أول أمس وأمكن القاء القبض عليه لاحقا.

وحسب ما اوردته موزاييك فإن السجين هو شاب في نهاية العشرينات من عمره وهو أصيل ولاية سيدي بوزيد ومودع بالسجن المدني بالكاف لتنفيذ عقوبة سجنية ، غير أنه تمكن من مغادرة السجن ليلة أول أمس.

وحسب ذات المعطيات وبمجرد التفطن الى فرار السجين تحركت الوحدات الأمنية التابعة للهيئة العامة للسجون بسرعة وأمكن لها ضبط الشاب قرب جهة الدهماني ليتم اعادته الى السجن وفتح بحث للكشف عن ملابسات مغادرته للسجن.