بعد قرار التفويت في شمس وتسريح 20 عونا: الهياكل النقابية تصدر بلاغ هام وتعلن..#خبر_عاجل

على اثر القرار الصادر مساء الجمعة الماضي عن المحكمة الابتدائية بتونس المتعلق باحالة “إذاعة شمس اف ام” الى شركة “افريكا برودكاستينغ”، شركة بصدد التكوين،عبرت الهياكل النقابية (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للاعلام) في بلاغ مشترك لهما اليوم الاثنين 5 جوان 2023 عن رفضها القاطع لقرار تسريح 20 شخصا من بين صحفيي واعوان الاذاعة والمحافظ فقط على 30 موطن شغل في انتهاك صارخ للحقوق الاقتصادية وحق العمل الصحفي واعوان الاذاعة التي ضلت صامدة الى اليوم بفضل مجهوداتهم وتضحياتهم بما في ذلك الزملاء السبعة المتعاقدين لمدة محددة.

واعتبرت الهياكل النقابية هذا القرار تعسفيا في حقهم وإخلالا بما جاء في كراس الشروط.

كما أكدت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للاعلام على ضرورة تمكين كافة صحفيي واعوان الاذاعة من حقوقهم ومستحقاتهم المالية خاصة في ظل تواصل حرمانهم من اجورهم للشهر الثالث على التوالي في انتهاك صارخ لحق المعيشة ومس من كرامتهم الانسانية.

واعلنت الهياكل المهنية عن تكليفها لفريق من المحامين لمتابعة ملف التفويت بهدف الحفاظ على كافة الحقوق المادية والمهنية لاعوان الاذاعة وضمان استمراريتها خاصة انه تم التفويت فيها لشركة بصدد التكوين.

واستغربت الهياكل المهنية في هذا الاطار من قرار التفويت لشركة في طور التكوين ومتسائلة عن مدى نجاعة هذا الاجراء في المحافظة على ديمومة اذاعة شمس اف ام.

كما تشدد الهياكل النقابية على ضرورة ان تكون أجهزة الدولة، سواء على مستوى تفقدية الشغل أو القضاء، منتصرة لحقوق المواطنين والمواطنات العاملين لشمس اف ام وغيرها من المؤسسات الاعلامية، وأن تضمن حقهم في اجورهم ومستحقاتهم كاملة مهما كان مصير المؤسسة، وأن تتصدى لمحاولات التنكيل وحرمانهم من حقوقهم.