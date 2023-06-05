القصرين: ترشح 5863 تلميذا وتلميذة لمناظرة الباكالوريا وضبط كافة الإستعدادات لضمان سيرها في أفضل الظروف

ترشح 5 الاف و863 تلميذا وتلميذة بولاية القصرين لإمتحان الباكالوريا دورة جوان 2023 الذي ينطلق بعد غد الإربعاء ويتواصل إلى غاية 14 جوان الجاري، في 29 مركز اختبار موزعين على مختلف معتمديات الولاية.

ولتأمين هذه المناظرة الوطنية وضمان سيرها في أفضل الظروف، ضبطت مصالح المندوبية الجهوية للتربية كافة استعداداتها اللوجستية والتنظيمية والبشرية، وفق رئيس مصلحة التقييم والإمتحانات المدرسية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية مروان منصري.

وأوضح منصري، اليوم الإثنين، في تصريح لصحفية “وات”، أنه تم تسخير 2450 أستاذا مراقبا، وتوجيه مذكرات إلى كافة مديري المعاهد ورؤساء المراكز لتأمينها وتنظيفها وطلاء واجهاتها وتجهيزها للمناظرة ، مبرزا أن 4 ألاف و499 مترشحا ينتمون إلى معاهد عمومية (29 معهدا عموميا) و1035 مترشحا عن المعاهد الخاصة (18 معهدا خاصا) و 329 مترشحا بصفة فردية.

ويتوزع عدد المترشحين لاجتياز مناظرة الباكالوريا بالجهة حسب الشعب كالتالي 2357 مترشحا في شعبة الاداب، و181 مترشحا في شعبة الرياضيات ، و 1305 مترشحا في شعبة العلوم التجريبية، و1271 مترشحا في شعبة الاقتصاد والتصرف، و 504 مترشحين في شعبة العلوم التقنية ، و 212 مترشحا عن شعبة العلوم الاعلامية و 33 مترشحا عن شعبة الرياضة.

وبخصوص الحالات الإستثنائية التي تتطلب اجراءات إستثنائية مثل تضخيم الخط وتلميذ كاتب واضافة ثلث الوقت وتوفير قاعة بسبب ظروف صحية متعلقة ببطء في الكتابة ونقص في النظر، بين أنه يوجد حاليا 18حالة إستثنائية بصفة رسمية، مقابل عدم وجود مترشحين سيجرون المناظرة في المستشفيات أو في السجن المدني إلى حد الآن.

وبين بالمناسبة أن العلب الحاوية للإختبارات ستصل مساء اليوم الإثنين في ساعة متأخرة، وسيتم تأمينها بالتعاون مع الوحدات الأمنية في مركز الإيداع الجهوي بمقر المندوبية الجهوية للتربية.

يشار الى أن الاختبارت الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا دورة جوان 2023، ستجرى من يوم 07 الى يوم 14 جوان الجاري، وسيتم الاعلان عن نتائجها يوم 25 جوان المقبل، فيما يجتاز المؤجلون الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة من 3 إلى 6 جويلية القادم وسيتم الإعلان عن النتائج يوم 16 جويلية 2023 .