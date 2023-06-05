العياشي الهمامي يفتح النار على رئيس الجمهورية..

اتهم المحامي العياشي الهمامي رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتغول مؤكدا ان هناك حالة زجر في البلاد وان الرئيس استغل قانون الارهاب لتنكيل بمعارضيه وضرب المعارضة في تونس وفق تعبيره.

وبين العياشي الهمامي انه تم توجيه 17 تهمة للموقوفين في قضية التآمر على امن الدولة من بينها 10 تهم من قانون الارهاب (تكوين وفاق ارهابي) وتهم بالتآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي مع اطراف اجنبية مشيرة الى ان بعض التهم تصل فيها العقوبة الى الاعدام .

وشدد الهمامي في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 5 جوان 2023 على ان القضاة يعملون اليوم في مناخ من ىالرعب.