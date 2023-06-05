خبيرة في المياه: ‘حل إشكالية الإجهاد المائي في تونس لا يتطلب حلولاً تقنية ولكن خيارات وإرادة سياسية’

قالت الخبيرة في الموارد المائية والتغيرات المناخية، روضة القفراج، ان “حل اشكالية الاجهاد المائي الكبير الذي تعيشه تونس، لا يتطلب حلولا تقنية ولكن خيارات وارادة سياسية وتخطيطا محكما للموارد المائية”.

واوضحت الخبيرة خلال ندوة علمية حول ندرة المياه في تونس، انتظمت مساء اليوم الاثنين، في كلية الطب بصفاقس، ببادرة من الجامعة التونسية للبيئة والتنمية بالتعاون مع نادي ليونس كلوب صفاقس-طينة، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، ان “الاجهاد المائي الكبير الذي تعيش تونس تحت خطه، يبقى قائما رغم نزول الأمطار وامتلاء السدود والمائدة المائية، باعتبار ان المخزون المائي في تونس، يقدر ب 500 متر مكعب للفرد الواحد، في حين ان المواطن في تونس وفي العالم، في حاجة الى 1000 متر مكعب في السنة لكي يعيش، كما ان تونس في حاجة الى 19 مليار متر مكعب في السنة من الموارد المائية للفرد الواحد لكي يعيش في حين ان تونس لا تمتلك الا 4 فاصل 2 مليار متر مكعب من الموارد المائية”.

واعتبرت ان استراتيجية الدولة في مجابهة الاجهاد المائي وندرة الماء، تستوجب “تشخيص الوضع في مرحلة اولى، وتخطيطا محكما للموارد المائية والقيام بالاصلاحات اللازمة لشبكات المياه للحد من تسرب المياه المهدورة، والحد من ضياع الماء في المناطق السقوية العمومية والخاصة، وتجديد القنوات والمحافظة على المناطق التي تشكو اهدارا في الموارد المائية”، مجددة قولها “انه حتى في حال نزول الغيث وامتلاء السدود فان المخزون المائي في تونس غير كاف لبلوغ التنمية، حيث يجب البحث عن حلول بديلة اخرى مثل تحلية مياه البحر، و الاستمطار ومعالجة المياه المستعملة “.

من جهتهم اعتبر عدد من المتدخلين في هذه الندوة، ان معضلة الاجهاد المائي وندرة المياه في تونس، تعود اساسا الى غياب النظرة الاستشرافية وسوء الحوكمة في الموارد المائية والاستثمار فيها، وعدم مراقبة الآبار التي يتم حفرها بطريقة غير قانونية، والمياه المهدورة في الفلاحة والمناطق السقوية، حيث اثبتت اخر الاحصائيات ان 11 الف بئر تم حفرها بطريقة غير قانونية و80 بالمائة من الموارد المائية يتم استغلالها في الفلاحة، داعين الى ضرورة ترشيد استهلاك الماء الصالح للشراب واستهلاك المياه المستعملة كحل على المدى القصير.

يذكر ان هذه الندوة العلمية انتظمت ببادرة من الجامعة التونسية للبيئة والتنمية بالشراكة مع نادي ليونس كلوب صفاقس-طينة الذي يشتغل على عدة محاور اساسية منها البيئة ومرض السكري ومرض السرطان عند الاطفال، وفق ما افادت به رئيسة نادي ليونس كلوب صفاقس-طينة، سهام الهنتاتي، في تصريح لـوكالة تونس أفريقيا للأنباء.