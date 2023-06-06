عاجل: آخر مستجدات التحقيقات في حادثة الاعتداء الوحشي على امرأة بسوسة..

قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2، رشدي بن رمضان إنّ “الشخص المُعتدي، على امراة في الطريق العام بسوسة والتي تم تداول فيديو الاعتداء الوحشي عليها على نطاق واسع في الفيسبوك بعد الإطاحة به، أكّد أنه وقع الاعتداء عليه بالعنف ومحاولة افتكاك دراجته النارية من قبل المرأة المذكورة وشخصيْن آخريْن، مُستخدمًا ذلك كمبرّر لفعلته التي لم ينكرها”، وفق تأكيده.

وأوضح بن رمضان في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام أنّه تمّت معاينة المُعتدي من قبل طبيب الصحة العامة الذي بدوره أكّد وجود آثار عنف شديد على جسم الشخص.

وأضاف بن رمضان، أنّه تمّ تحرير محضريْن في الموضوع، الأوّل ضدّ المرأة ومُرافقيْها من أجل محاولة السرقة باستعمال العنف الشديد، والثاني ضدّ المُعتدي على المرأة من أجل محاولة القتل، لافتًا إلى أنّ المرأة المذكورة مازالت في حالة تقديم. وأشار بن رمضان إلى أنّ المرأة أنكرت ما اتّهمت به وشدّدت على أنّها لا تعرف الرجل.