البرازيلي فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في ريال مدريد



حصل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق الملكي لموسم 2022-2023.

وأعلن ريال مدريد اليوم الأربعاء فوز فينيسيوس بالجائزة بعد تصويت الجماهير، حيث سجل النجم البرازيلي الشاب هذا الموسم مع ريال مدريد، 23 هدفا

وصنع 16 في 55 مباراة.

وقال فينيسيوس في تصريحات نشرها موقع الريال: “أنا سعيد جدا بدعم الجماهير(…) أريد أن أستمر في التحسن والتطور لأقدم دائما أفضل نسخة لدي” مضيفا “أتمنى أن أستمر في الموسم المقبل على هذا النحو من أجل إسعاد الجماهير”.

وفي سياق مختلف وافق البرلمان البرازيلي على إطلاق قانون جديد يحمل اسم النجم فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد من أجل محاربة الهجمات العنصرية في الاحداث الرياضية وذلك على خلفية مباراة ريال مدريد وفالنسيا التي إنتهت بخسارة الملكي 0-1 في الجولة الـ 35 من البطولة الإسبانية وشهدت هجوما عنصريا شديدا ضد النجم فينيسيوس جونيور.

وذكرت شبكة “او.اس.بي.ان” في نسختها البرازيلية، إنه تم المصادقة على قانون جديد يحمل إسم فينيسيوس جونيور للتصدي للعنصرية في الاحداث الرياضية من قبل مجلس النواب بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.

وينص قانون فينيسيوس الجديد في البرازيل على إيقاف أو إلغاء المباريات إذا شهدت تجاوزات ذات طابع عنصري.