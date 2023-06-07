5 حالات غشّ في اليوم الأول من الدورة الرئيسيّة لامتحان الباكالوريا بهذه الولاية..#خبر_عاجل

أحصت مصالح المندوبيّة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد في أوّل أيّام اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 5 حالات غشّ واحدة منها بمعتمدية السعيدة والبقية بالمعهد الثانوي 9 أفريل بمدينة سيدي بوزيد، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة التقييم والامتحانات بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، جميل عيساوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح عيساوي أن حالات الغش تتمثل في حجز أسلاك وسماعات لدى مترشحين اثنين، أحدهما بمعتمدية السعيدة، ومنعهما من مواصلة الامتحان،في حين تمّ مسك هاتف محمول لدى المترشحين الثلاثة الباقين والذين تم السماح لهم بمواصلة الاختبار على أن ينظر لاحقا في وضعياتهم.

يذكر أنّ 5467 تلميذا بولاية سيدي بوزيد شرعوا اليوم في اجتياز اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا موزّعين إلى 4266 تلميذا من المعاهد العمومية، و698 من المعاهد الخاصة، و503 مترشحين فرديين، موزعين جميعهم على 25 مركز اختبار كتابي ويراقبهم 2159 أستاذا.