في أول ايام امتحانات البكالوريا: تسجيل عدد من حالات الغش بهذه الجهات..

شهدت، اليوم الأربعاء، عديد مراكز الامتحانات بمختلف جهات الجمهورية، في اليوم الأول من اختبارات الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا، عددا من حالات الغش.

ففي ولاية منوبة تم تسجيل محاولتي غش وذلك في مراكز الفارابي بالمرناقية، ومعهد وادي الليل، حسب معطيات المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.

وتتعلق محاولة الغش المسجلة اليوم، بمترشحين الأول بالمرناقية تم التفطن لارتدائه ساعة ذكية في قاعة الامتحان واثناء الاختبار، ومترشحة ضبطت وبحوزتها أوراق دروس.

ومن المنتظر، ان تباشر مندوبية التربية الاجراءات المعمول بها واحالة ملف المعنيين بالأمر على اللجان التأديبية المختصة بوزارة التربية، وذلك إثر وصول التقارير الخاصة بهم.

يشار الى ان ولاية منوبة سجلت ترشح 5079 تلميذا وتلميذة موزعين على 16 مركز الامتحان خصص لها 2150 استاذ واستاذة مراقبة، وكان من بين المترشحين ثمانية مساجين موزعين على السجن المدني بالمرناقية وسجن النساء بمنوبة.

أما في ولاية سليانة فقد أفاد المندوب الجهوي للتربية بسليانة، نور الدين غباش، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بأنه تم تسجيل حالتي غش رغم الانطلاقة الجيدة للاختبارات، وفق تقديره.

وبين غباش في تصريح ل”وات” أن حالتي الغش تتوزعان إلى حالة بمعهد المنجي سليم بمدينة سليانة سجلت لدى مترشحة تنتمي الى مؤسسة تربوية خاصة فيما ضبطت الحالة الثانية لدى مترشح من المعهد العمومي بالروحية (استعمال وسائل غش الكترونية)

و أشار المسؤول إلى أنه تم إيقافهما عن مواصلة الامتحانات و تقديم قضيتين عدليتين في الغرض.

ويذكر أن عدد المترشحين بالجهة يبلغ 2822 مترشحا ومترشحة، من بينهم 2513 مترشحا بالمعاهد العمومية و111 مترشحا بصفة فردية و حالتين إستثنائيتين (واحدة بالسجن المدني واخرى بالمستشفى الجهوي) موزعين على 19 مركز اختبار.

وفي القيروان، افاد المندوب الجهوي للتربية بالقيروان علي المسعدي، بانه تم تسجيل 6 حالات بين غش ومحاولة غش بعدد من مراكز الاختبار بالجهة .

وأضاف في تصريح ل”وات” ان من بين هذه العمليات تم رصد عملتي غش باستعمال اجهزة الكترونية مشيرا الى انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ويذكر عدد المترشحين لامتحان الباكالوريا بولاية القيروان بلغ في الدورة الرئيسية 6675 مترشحا ومترشحة يتوزعون الى 3599 في القطاع العام و 1020 في القطاع الخاص و255 مترشحا بصفة فردية، يجرون الاختبارات ب 30 مركزا .