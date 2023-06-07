تسجيل 10 حالات غش في اليوم الاول للبكالوريا بهذه الولاية..

رصدت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، خلال اليوم الأول من الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا، 10 حالات غش بإستعمال أجهزة إلكترونية وذلك في عدد من مراكز الإختبارات بالجهة، وفق المندوب الجهوي للتربية بالقصرين توفيق بن محمود.

وأكد بن محمود، في تصريح إعلامي، أنه تم حجز الهواتف الجوالة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن مرتكبي عمليات الغش ومنهم 3 تلاميذ تم إيقافهم ومنعهم من مواصلة الإمتحان.

يذكر أن 5 آلاف و863 تلميذا وتلميذة بولاية القصرين قد شرعوا، صباح اليوم الإربعاء، في اجتياز إختبارات مناظرة الباكالوريا في 29 مركز إختبار بالجهة، موزعين إلى 4 ألاف و499 مترشحا من المعاهد العمومية ( 29 معهدا عموميا) و1035 مترشحا من المعاهد الخاصة (18 معهدا خاصا) و329 مترشحا بصفة فردية، وقد تم تسخير 2450 أستاذا مراقبا وتجنيد ما يفوق الألف مورد بشري بين عملة واداريين لتأمين الجانب التنظيمي للإمتحانات.