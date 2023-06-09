جهاز تنصت للغش يحيل تلميذ بكالوريا على المستشفى..!

تم اليوم الجمعة، نقل تلميذ مرشح بصفة فردية لاجتياز امتحانات الباكالوريا (شعبة الاقتصاد والتصرف) بمعهد الفارابي بالفحص من ولاية زغوان إلى المستشفى المحلي على جناح السرعة وذلك اثر تسرب جهاز تنصت صغير الحجم داخل أذنه.

وأفاد المندوب الجهوي للتربية، رضا البكري، بأن المترشح كان قد آثار انتباه الأساتذة المراقبين نتيجة شعوره بالألم والقلق الناجم عن دخول جهاز تنصت صغير الحجم إلى داخل الأذن كان يستعمله خلسة أثناء إجراء اختبار مادة الرياضيات، وهو ما استوجب التدخل الفوري لنقله إلى المستشفى ثم عودته إلى المعهد المذكور للخضوع إلى استجواب حول هذه الحادثة من قبل الإطار المشرف.

وأكد المندوب الجهوي للتربية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المترشح الذي تم ضبطه في حالة تلبس في عملية غش واضحة ومنعه من مواصلة الامتحانات وفق ما اوردته اذاعة الجوهرة أف أم.