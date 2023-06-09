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محمد القوماني يفجرها ويكشف: “الغنوشي مسؤول عن جزء مهمّ من الانسداد الذي وصلت إليه تونس..”

2023/06/09 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال القيادي المستقيل من حركة النهضة محمّد القوماني ان زعيم الحركة راشد الغنوشي يتحمّل جزء مهما من مسؤولية الانسداد الذي وصلت له البلاد والانسداد في حركة النهضة، دون أن ينفي عنه ذلك ”الأمجاد” التي تحسب له.

واضاف في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الجمعة 9 جوان 2023 أنّ “صورة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة منذ 50 سنة تقريبا وكرئيس مؤسس مايزال على رأس الحزب هوّ حمل كبير عليه وعلى صورته لدى النهضاويين وعموم السياسيين له أمجاد تحسب له ولكنه ويتحمّل جزءا مهما من مسؤولية الانسداد الذي وصلت إليه البلاد والانسداد في النهضة”.

و أكد القوماني على أنّ “الزعيم الكبير هو الذي يعرف كيف ينهي مشواره ويثمن ما قام به ويعطي آفاقا”، وهو يرى بأنّ ”الشيخ” راشد الغنوشي أخفق في إعطاء آفاق للنهضة دون قيادته، مشكّكا في وجود تلك الإرادة لديه، حسب تعبيره.

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