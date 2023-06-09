هذه الدولة تعلن عن موعد عيد الاضحى..

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، بيانا صحفيا حول هلال شهر ذو الحجة لعام 1444هجريا، والإعلان عن موعد عيد الأضحى.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد القاضي، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

وأضاف القاضي: “ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي المحافظات المصرية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31 – 37 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 – 44 دقيقة)”.