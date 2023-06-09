عاجل: 11 مليار مقابل الافراج عن شفيق جراية..

كشف فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية اليوم الجمعة 09 جوان 2023 بخصوص مطلب الصلح الجزائي، أن لجنة الصلح الجزائي اقترحت مبلغا يُقدر بـ11 مليون دينار.

ووصف فيصل الجدلاوي هذا المبلغ بالمُشط جدا، مؤكدا أن اللجنة ترفض التخفيض في قيمته.

وتابع أن هيئة الدفاع عن شفيق الجراية في انتظار جلسة يوم 19 جوان، مشيرا إلى أنه بالإمكان التفاوض مجددا مع اللجنة.

وقال المحامي في تصريح لاذاعة شمس اف ام إنه يجهل المقاييس المعتمدة في تحديد مبلغ الصلح الجزائي، وأوضح أن قيمة المبلغ حُدِدت بـ5 مليون دينار لكن وباحتساب الفوائد تم الترفيع فيها إلى 11 مليون دينار.

ولفت إلى أن محاميي شفيق الجراية سيقترحون مبلغا قدره 4 مليون دينار في إطار الصلح الجزائي.