منوبة: تسحيل عملية غش باستعمال تقنية “العدسة” في وادي الليل

سجّلت ولاية منوبة، في اليوم الثالث من اختبارات الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا، اليوم الجمعة، عملية غش باستعمال ما يعرف بتقنية “العدسة”، وذلك في مركز الامتحان اسد بن الفرات بوادي الليل، تم على إثرها منع المترشح من مواصلة الاختبارات، واتخاذ كل الاجراءات الإدارية المعمول بها، حسب معطيات المندوبية الجهوية للتربية .

وتتعلق عملية الغش المسجلة، في ضبط مترشح بصدد الغش باستعمال “العدسة” التي تشبه شكل حبة العدس، وهي من أصغر أنواع السماعات المتميزة بحجمها الصغير الذي يمكنها الولوج إلى داخل الأذن، ويجعل ملاحظتها من طرف المراقبين امرا صعبا، وفق توضيح مصدر امني

وقام أعوان مركز الامن العمومي بوادي الليل بحجز الية الغش المتمثلة في “العدسة” و”الاسلاك”، وفتح بحث في الغرض، في انتظار اجراء السماعات اللازمة لرئيس مركز الامتحان والمراقبين.

ومن المنتظر، ان تباشر مندوبية التربية الاجراءات المعمول بها واحالة ملف المعني بالأمر على اللجان التأديبية المختصة بوزارة التربية، وذلك إثر وصول التقرير الخاص بالعملية، والتي تضاف لثلاث محاولات غش سجلت بمعهدي وادي الليل والفارابي بالمرناقية، منذ بداية الامتحان، تعلقت باصطحاب هاتف جوال وساعة ذكية ، وجلب أوراق دروس الى قاعة الامتحان.