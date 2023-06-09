مدنين: 8 حالات غش ببن قردان في اليوم الثالث من اختبارات البكالوريا وقرار بمنع تلميذ من مواصلة الامتحان

سجلت المندوبية الجهوية للتربية بولاية مدنين في اليوم الثالث من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 8 حالات غش، وفق ما افاد به (وات) المندوب الجهوي للتربية محرز نجيب بن حميدة، مشيرا إلى ان هذه الحالات سجلت بمعتمدية بن قردان.

واوضح المندوب ان حالة واحدة تم فيها اتخاذ اجراء منع التلميذ من مواصلة الامتحان لاستعماله وسائل غش الكترونية (كيت) وتقديم قضية عدلية في الغرض في اجراء قانوني عادي، في حين تم في الحالات السبع الاخرى حجز الهواتف الجوالة وتمكين اصحابها التلاميذ من مواصلة الاختبارات.

وارتفع بذلك عدد حالات الغش منذ انطلاق الاختبارات بولاية مدنين الى 10 حالات غش بين حالة واحدة مؤكدة و9 حالات اصطحاب للهاتف الجوال، منها حالتان سجلتا في اليوم الاول الأولى بمدنين والاخرى ببن قردان التي استأثرت بأغلب محاولات الغش بعدد 9 حالات.

وشدد المندوب على دعوة الاولياء الى تحمل مسؤوليتهم في مراقبة ابنائهم والحرص على عدم حمل الهاتف الجوال معهم الى مراكز الامتحان موجها رسالة الى التلاميذ من أجل الابتعاد عن الغش ليكون النجاح مشرفا.

ويذكر ان عدد المترشحين لامتحان بكالوريا 2023 في دورتها الرئيسية بولاية مدنين بلغ 5148 مترشحا ومترشحة توزعوا على 29 مركز اختبار منهم 4389 من مؤسسات التعليم العمومي و515 تلميذا مرسما بالتعليم الخاص و244 ترشحوا بصفة فردية.