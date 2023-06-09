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الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تحذر من ثغرة خطيرة جدا في “غوغل”..#خبر_عاجل

2023/06/09 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

حذّرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، في بلاغ صادر عنها، الجمعة، من وجود ثغرة خطيرة جدا في متصفح الواب غوغل كروم » google chrome « .
ويخول استغلال هذه الثغرة الخطيرة جدا من قبل المهاجم، امكانية تنفيذ تعليمات اعتباطية عن بعد، كما يؤدي الى تعطيل الخدمة وضياع سريّة المعطيات.
ودعت الوكالة في هذا الصدد، الى ضرورة القيام بالتحيينات الضرورية واستغلال النسخة الاخيرة من google chrome، وذلك باستغلال النسخة 114.0.5735.106 بالنسبة لمستعملي LINUX و MAG، والنسخة 114.0.5735.110 بالنسبة لمستعملي WINDOWS.
وللحصول على المزيد من المعطيات والتفاصيل، بالامكان الاتصال بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية عبر موقع الواب: www.ansi.tnm، وفق ذات المصدر.

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