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عاجل: مقتل مواطن تونسي في نيجر من طرف عصابة رميا بالرصاص..

2023/06/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تم اغتيال سائق جرافة تونسي في العقد الرابع من عمره أصيل منطقة وذرف التابعة لولاية قابس يعمل في دولة النيجر مع مقاول تونسي في الأشغال العامٌة، رميا بالرصاص يوم الأربعاء من قبل عصابة مهربين.

وحسب ما اكده مصدر من عائلة المتوفٌى لاذاعة موزاييك، فقد كانت هذه العصابة الرافضة لمدٌ الطريق قد قامت في السنة الماضية بحرق معدات للشركة المشرفة على المشروع.

وأكد قريب الضحيٌة وصول الجثمان من النيجر امس الجمعة وهو الآن على ذمة الطبيب الشرعي في مستشفى شارل نيكول.

وأضاف بأن الضحية يبلغ من العمر 45 سنة وهو اب لطفلين.

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