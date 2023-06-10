عاجل: القضاء يرفع في عقوبة سيف الدين مخلوف..

قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بسجن النائب السابق والمحامي سيف الدين مخلوف مدة عام وثمانية أشهر وذلك بخصوص القضية المتعلقة بالتطاول على وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد عقب قراره إغلاق المدرسة القرآنية بالرقاب وإحالة عدد من المشرفين عليها على أنظار القضاء وفق ما اوردته موزاييك.

وتجدر الاشارة الى أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد كان قد تقدم بشكاية ضد سيف الدين مخلوف إثر نشر هذا الأخير تسجيل فيديو انتقد فيه قرار الشاكي إغلاق المدرسة القرآنية بالرقاب.

وكانت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن مخلوف مدة ثمانية أشهر، ليتم استئناف الحكم من طرف المشتكى به والنيابة العمومية وإحالة الملف الى الدائرة الجناحية الاستئنافية والتي قضت مساء أمس باقرار الحكم الابتدائي من حيث إدانة المتهم مع الترفيع في العقوبة البدنية من ثمانية أشهر الى عام وثمانية أشهر سجنا.