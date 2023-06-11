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رئيسة المفوضية الأوروبية: “مستعدّون لتعبئة 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي..

2023/06/11 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، “إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتعبئة اعتمادات قدرها 900 مليون يورو، من أجل دعم الاقتصاد التونسي”.

وأضافت المسؤولة الأوروبية في تصريح إعلامي عقب لقائها اليوم الأحد، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بصرف تمويل إضافي عاجل ب150 مليون يورو لفائدة تونس.

يُذكر أن أورسولا فون دير لاين، ترأست خلال زيارتها هذه إلى تونس، وفدا أوروبيا يضم رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي، مارك روته.

وكانت ميلوني، أدت يوم الثلاثاء الماضي، زيارة أولى إلى تونس التقت خلالها الرئيس قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن.

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