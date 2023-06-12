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العجبوني: ”تونس تحوّلت إلى مزرعة خاصة مُرتهنة بيد سعيّد”

2023/06/12 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، أن الدولة التونسية لم تعد دولة قانون ومؤسسات، مستنكرا ”حرمان” السياسي والمحامي الموقوف في قضية التآمر على أمن الدولة من حريته.

وأكد العجبوني في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الإثنين 12 جوان 2023 ، أن غازي الشواشي يتعرض للتنكيل، معتبرا أن تونس أصبحت مزرعة خاصة مرتهنة بيد قيس سعيد.

وبين أن الموقوفين في قضية التآمر ومنذ إيداعهم السجن لم يتم اتخاذ أي إجراءات تحقيقية في شأنهم.

ولاحظ في ذات السياق ان رئيس الدولة قيس سعيد وجد ديمقراطية عليلة وقضاء عليل فقضى عليها كما قضى على الأحزاب والمنظمات.

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