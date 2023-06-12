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دجوكوفيتش يستعيد صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس

2023/06/12 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

استعاد اللاعب الصربي نوفاك دجوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس، اثر فوزه أمس الأحد ببطولة رولان غاروس للمرة الثالثة في مسيرته الاحترافية.

وشهد التصنيف الجديد لمحترفي التنس الصادر اليوم الاثنين تراجع اللاعب الاسباني كارلوس آلكاراز و الروسي دانييل ميدفيديف الى المركزين الثاني والثالث تواليا، ودخول اللاعب الروسي كارين خاشانوف الى قائمة العشرة الأوائل على حساب اللاعب الكندي فيليكس أوغر آلياسيم الذي تراجع الى المركز الحادي عشر.

وفي ما يلي قائمة العشرة الأوائل التي يتصدرها الصربي نوفاك دجوكوفيتش صاحب الـ 36 عاما، والحائز على 94 لقبا منها 23 لقب غراند سلام:

الترتيب ن
1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 7595
2- الاسباني كارولس آلكاراز 7175
3- الروسي دانييل ميدفيديف 6100
4- النرويجي كاسبير رود 4960
5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4920
6 -الدنماركي هولغير رون 4375
7- الروسي آندري روبليف 4000
8- الأمريكي تايلور فريتز 3515
9- الايطالي يانيك سينير 3300
10- الروسي كارين خاشانوف 3125

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