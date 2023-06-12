بعد حادثة الغردقة/هل يخرج القرش في السواحل التونسية..؟

على اثر الضجة التي اثرتها حادثة مقتل سائح روسي في الغردقة بعد ان التهمته سمكة قرش كشف الخبير في الجيولوجي رمزي الصغيّرفي اليوم الاثنين 12 جوان الجاري أن هناك 40 نوعا من القروش موجودة في السواحل التونسية .

و أشار في تصريح لموزاييك اف ام إلى أن أكثر منطقة يوجد بها القروش هي خليج قابس معتبرا أن القرش الأبيض موجود بكثرة

و أكد على أن هذه القروش لا تقترب من الشط لأنها تبحث عن الحوت الكبير الموجود في الأعماق مؤكدا على أن البحر الأحمر ممتلئ بالقروش عكس البحر الأبيض المتوسّط.

و يشار الى أن مصر شهدت اخر الأسبوع حادثة تمثلت في مقتل سائح روسي بالغردقة من قبل قرش كبير .