مدنين: تسجيل حالتي غش في اليوم الرابع من اختبارات البكالوريا

ارتفع عدد حالات الغش في صفوف تلاميذ البكالوريا بولاية مدنين الى 12 حالة غش منذ انطلاق الاختبارات، وذلك بتسجيل حالتين اثنين في اليوم الرابع من اختبارات الدورة الرئيسية للمناظرة، تمثلا في التفطن الى وجود هاتفين جوالين لدى تلميذين احدهما ترشح بصفة فردية بمعهد ابن خلدون بمدنين والاخر بمعهد ابو القاسم الشابي بمدنين ليتم حجز الهاتفين مع السماح لهما بمواصلة الاختبارات، وفق المندوب الجهوي للتربية محرز نجيب بن حميدة.

وجاءت اغلب حالات الغش السابقة بمعتمدية بن قردان، منها حالة غش واحدة مؤكدة، تم منع صاحبها من مواصلة الاختبارات لاستعماله وسائل غش الكترونية، فيما تعلقت بقية الحالات بحمل الهاتف الجوال، وفق نفس المصدر.

يذكر انه تم يوم امس القيام بمبادرة للاحاطة النفسية بزملاء التلميذ الذي اقدم على الانتحار شنقا، من اجل تجاوز الاثار السلبية للحادثة ومساعدة التلاميذ على تجاوز انعكاسات الصدمة واستعادة نشاطهم لاتمام الاختبارات والتركيز على البكالوريا، وفق الاخصائية النفسية نجوى بن خميس، التى وجهت بالمناسبة رسالة الى التلاميذ مفادها ان السعادة لا تقتصر على الدراسة بل يمكن ان نستوحيها ونستلهمها من عدة مجالات وان الفرح موجود في كل الاشياء ويبقى الاهم المحافظة على الحياة.