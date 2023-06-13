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عاجل: صدور قائمة المنتفعين بالمساكن الاجتماعية بهذه الولاية..

2023/06/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت ولاية القصرين يوم أمس الإثنين عقب جلسة عمل للجنة الجهوية للسكن الاجتماعي بمقر الولاية، عن القائمة الأولية للمنتفعين بالسكن الإجتماعي في معتمدية سبيطلة والبالغ عددهم 105 منتفعا.

وقد حدّدت مدة آجال قبول الاعتراضات والطعون، 15 يوما بداية من اليوم 13 جوان 2023.

أمّا بالنسبة لمعتمدية تالة فقد تم الاتفاق على مواصلة التدقيق في قائمة الأشخاص الذين يستجيبون لشروط الانتفاع بالبرنامج ثم ضبط القائمة الأوّلية للمنتفعين وتعليقها بداية الأسبوع المقبل بمقر المعتمدية على أن يتم تنفيذ الأحكام الاستعجالية في إخلاء هذه المساكن والبالغ عددها 24 مسكنا في أقرب الآجال قصد تدخل شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (SPROLS) لصيانتها.

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