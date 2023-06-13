مبابي يبلغ سان جيرمان بعدم تجديد عقده بعد 2024



قالت صحيفة ليكيب الفرنسية يوم الاثنين إن كيليان مبابي أبلغ فريقه باريس سان جيرمان أنه سيرحل عن بطل الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم بعد نهاية عقده العام المقبل.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المهاجم الفرنسي قرر عدم تفعيل بند تمديد عقده لموسم واحد وأبلغ ناديه بذلك وربما سيغادر هذا الصيف حيث سيحاول باريس سان جيرمان منعه من الرحيل بشكل مجاني.

ويحق للاعب البالغ عمره 24 عاما الاتفاق مع أي فريق في جانفي المقبل.

وكان باريس سان جيرمان، المملوك لجهاز قطر للاستثمار، قد فقد بالفعل جهود الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم حيث أعلن الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي في انتقال مجاني.

ولم يرد باريس سان جيرمان على طلب للتعليق على الأمر.

وكان مبابي في موقف مشابه في العام الماضي بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد لكنه مدد عقده مع بطل فرنسا.

ونال مبابي إعجاب ريال مدريد لفترة طويلة، وذكرت تقارير أن العملاق الإسباني سبق أن تقدم بعرض وصلت قيمته إلى 200 مليون يورو (215.50 مليون دولار) لكنه تم رفضه في 2021.

وربما يفكر ريال، الذي توصل لاتفاق لضم لاعب الوسط الإنجليزي جود بلينجهام من بروسيا دورتموند، في تجديد اهتمامه بضم مبابي خاصة بعد رحيل المهاجم الأساسي كريم بنزيمة إلى نادي الاتحاد السعودي.

وأحرز مبابي، الذي خطف الأضواء منذ انطلاقته كشاب صاعد، لقب الدوري الفرنسي خمس مرات مع باريس سان جيرمان لكنه فشل في حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وتعاقد سان جيرمان مع مبابي قادما من موناكو في 2017 في صفقة قدرت قيمتها آنذاك بحوالي 180 مليون يورو ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ اللعبة بعد نيمار المنضم من برشلونة لنفس النادي مقابل 222 مليون يورو.

وأصبح مبابي الهداف التاريخي لسان جيرمان بعدما أحرز 41 هدفا في 43 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم وساعد نادي العاصمة على حصد 11 لقبا محليا وهو رقم قياسي.

واختير مبابي ليكون قائدا لفرنسا بعدما قاد بلاده للوصول إلى نهائي كأس العالم في ديسمبر كانون الأول للمرة الثانية على التوالي، حيث سجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية أمام الأرجنتين وقبل الخسارة بركلات الترجيح.