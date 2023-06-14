القصرين:رصد 147 حالة غش خلال الدورة الرئيسية لإمتحان الباكالوريا مقابل 225 حالة غش السنة الفارطة..

رصدت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين خلال الدورة الرئيسية لإمتحان الباكالوريا لسنة 2023، 147حالة غش مقابل 225 حالة غش في نفس الدورة السنة الفارطة وفق المعتمد الأول بولاية القصرين أحمد الحامدي.

و أكد الحامدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه سيتم اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ثبت تورّطه في عمليات الغش في سبيل التصدي لهذه الظاهرة والحدّ منها.

واجتاز 5 آلاف و863 تلميذا وتلميذة بولاية القصرين إختبارات الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا في 29 مركز إختبار موزعين على مختلف معتمديات الولاية.

وسيتم التصريح بالنتائج يوم 25 جوان الجاري وستنطلق دورة المراقبة بالنسبة للمؤجلين يوم 3 جويلية القادم لتتواصل إلى غاية يوم 6 من نفس الشهر على أن يقع الإعلان عن نتائجها يوم 16 جويلية 2023.