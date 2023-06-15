المنتخب الكرواتي يتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية بفوزه على نظيره الهولندي برباعية



تأهل المنتخب الكرواتي إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في نسختها الثالثة بفوزه يوم الأربعاء على مضيفه الهولندي بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة نصف النهائي التي امتدت لوقتين إضافيين بعد انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وحمل الفوز الكرواتي توقيع كل من أندريه كراماريتش في الدقيقة (55) من ركلة جزاء، وماريو باساليتش (73)، وبرونو بيتكوفيتش (98)، ولوكار مودريتش (116) من ركلة جزاء فيما أحرز دوناييل مالين (34)، ونوا لانغ (90 ز6) لمنتخب هولندا.

وسيواجه المنتخب الكرواتي في النهائي الفائز من مباراة منتخبي إسبانيا وإيطاليا المقررة اليوم الخميس، فيما يخوض المنتخب الهولندي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويحمل المنتخب البرتغالي لقب أول نسخة من البطولة في العام 2018 – 2019، ومنتخب فرنسا نسخة 2019 – 2020.