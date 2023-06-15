جندوبة: مياه وادي ملاق تغمر عددا من الأراضي الزراعية المحاذية لمجراه وتلحق بها أضرارا كبيرة



غمرت مياه وادي ملاق، صباح اليوم الخميس، عددا من الأراضي الزراعية المحاذية لمجراه بكل من منطقة المعاريف من معتمدية جندوبة وبن بشير من معتمدية جندوبة الشمالية ومساحات من معتمدية الطوريف من ولاية الكاف، وتسبّبت في إلحاق أضرار كبيرة بمزارع الحبوب والخضر والاعلاف الواقعة على ضفاف الوادي المذكور، وذلك نتيجة مياه الامطار التي شهدتها الجهة مساء أمس الأربعاء وفي اليومين السابقين.

وقال أنور المعروفي، فلاح بمنطقة المعاريف، لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن “مياه وادي ملاق غمرت مساحة خصّصها لعلف حيواناته كان يعتبرها قارب نجاة له ولأفراد عائلته من مخاطر الجفاف الذي ضرب الجهة قبل شهر جوان الجاري””، غير أن مياه الامطار الأخيرة وعلى أهميتها افقدته هذا المصدر،” آملا ان تتفهم هياكل الدولة معاناة الفلاحين المستغلين لأراضي فلاحية على ضفاف الاودية ونهر مجردة خاصة في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية.

وأشار، في ذات السياق، إلى أن مياه الوادي الفائض باتت تحاصر عددا من المساكن القريبة منه، واتلفت معدات فلاحية بسبب قوة جريان المياه وحجمها.

واعتبر مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة أن ارتفاع منسوب وادي ملاق جاء كنتاج لكميات الامطار، التي هطلت خلال مساء أمس الأربعاء واليومين السابقين، بكل من ولاية الكاف والقطر الجزائري، موضحا ان الأراضي المتضرّرة تنظمها قوانين غير تلك القوانين الضامنة للتعويض وان الحل يكمن في تأمين المزروعات تحسبا لمثل هذه الطوارئ والمخاطر التي لحقت بمستغلي مساحات هامة من الأراضي الواقعة على ضفاف وادي ملاق والتي شهدت اضرارا وصفها بالجسيمة.