بعد احالة المحامية اسلام حمزة على التحقيق: ديلو يفجرها ويفتح النار..#خبر_عاجل

على اثر احالة المحامية اسلام حمزة على التحقيق بسبب تصريحاتها حول سيارة التعذيب المخصصة لنقل الموقوفين في قضية التآمر على امن الدولة نشر المحامي سمير ديلو ان “الشّكاية التي تقدّمت بها الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح ضدّ الأستاذة إسلام حمزة ليست فقط اعتداء على المحاماة والمحامين ولكنّها تشوّه صورة مؤسّسة حسّاسة مؤتمنة على حقوق وحرمات آلاف من المواطنين”.

وبين يلو ان “ما قالته المحامية نقلا عن منوّبيها أكّده جميع زملائها وزميلاتها في هيئة الدّفاع وصدر في أكثر من بيان عن الهيئة تكذيبًا لتكذيب ” هيئة المرسوم 54 “.. !””

وفي ما يلي نص التدوينة: