يحصل في العاصمة: تنتحل صفة لاجئة من دولة عربية و تستغل طفلة للتسوّل..!!

تمكنت إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس من الكشف عن شبكة إجرامية مختصة في الإتجار بالأشخاص و انتحال صفة لاجئين من دولة أجنبية عربية.

وأفاد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني بأنه على إثر توفر معلومات مفادها تعمّد فتاة انتحال صفة لاجئين من دولة أجنبية عربية، تم بعد نصب كمين محكم إلقاء القبض عليها و برفقتها طفلة بصدد التسول بإحدى شوارع العاصمة باستعمال نسخة من جواز سفر تابع لإحدى الدول الأجنبية العربية تولت افتعاله بمحل إعلامية كائن بإحدى ولايات تونس الكبرى و الذي بمداهمته أمكن حجز حاسوب يحتوي على وثائق رسمية مفتعلة و آلات طباعة يقع استعمالها في الغرض .

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بكل الأطراف و اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم .