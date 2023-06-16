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حركة النهضة تصدر بيان هام للرأي العام..

2023/06/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تزامنا مع مثول رئيس جبهة الخلاص الوطني احمد نجيب الشابي اليوم الجمعة امام التحقيق اصدرت حركة النهضة ،في بيان عبرت فيه عن تضامنها مع نجيب الشابي.

وقالت النهضة : “في حلقة جديدة وخطيرة من استهداف وتصفية رموز المعارضة الديمقراطية، يمثل الأستاذ الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني والمناضل الديمقراطي، أمام قاضي التحقيق (اليوم) الجمعة بتهمة التآمر على أمن الدولة التي تم على خلفيتها اعتقال ثلة من رموز المعارضة”.

وأضافت الحركة أن “هذا الملف باطل ومسيء لصورة القضاء والدولة التونسيين”، وفق البيان.

وعبّرت عن “تضامنها الكامل مع الشابي ووقوفها إلى جانبه في هذه المظلمة المسلطة عليه بسبب نشاطه السياسي”، على حد قولها.

وتابعت الحركة أن “استهداف أحد أبرز المناضلين السياسيين (الشابي) ضد الاستبداد والمدافعين عن الحريات والديمقراطية على مدار نصف قرن، ومن قَبله أبرز المعارضين، لن يزيد الأزمة السياسية الخانقة إلا عمقًا والأوضاع الاجتماعية والمعيشية القاسية إلا تردّيًا”.

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