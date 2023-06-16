عاجل: كواليس التحقيق مع نجيب الشابي في قضية التآمر..

على ابقائه بحالة سراح كشف رئيس جبهة الخلاص احمد نجيب الشابي كواليس التحقيق معه مبينا “إن قاضي التحقيق لم يكن له الكثير من الاسئلة وعددها لم يتعد اربعة وهو رفض الاجابة عنها كما وعد قبل دخول جلسة التحقيق”.

وتابع الشابي إنّه ترك التقدير لقاضي التحقيق في مدى وجود ما يفيد إن كان هناك أعمال يمكن أن ترتقي إلى جريمة التآمر على أمن الدولة من عدمه، مضيفا أن الابقاء عليه بحالة سراح هي إجابة واضحة عن عدم وجود ما يفيد هذه التهمة وفق تعبيره.

وقال الشابي في تصريح لاذاعة موزاييك انه لم يكن يتوقع ان يبقي عليه قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اثر الاستنطاق بحالة سراح، مشيرا أنّه طالب في نهاية الجلسة باطلاق سراح بقية الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.