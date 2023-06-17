قرار هام للهيئة الادارية لجامعة التعليم الاساسي..وخطوات تصعيدية جديدة..#خبر_عاجل

قررت الهيئة الادارية القطاعية لجامعة التعليم الاساسي المنعقدة اليوم بالحمامات “مواصلة حجب الاعداد للثلاثيات الاولى والثانية والثالثة ومقاطعة مجالس الاقسام وكل الاعمال الادارية التي تخص نهاية السنة الدراسية” بسبب ما اعتبرته “تعنت وزارة التربية ورفضها التفاوض حول مطالب المدرسين” وفق ما اكده عضو الجامعة اقبال العزابي في تصريح اعلامي مساء اليوم بالحمامات.

واشار الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي توفيق الشابي من جهته الى ان الجامعة العامة تدعو مديري المدارس الى عدم مد الادارة بقائمات اسماء الحاجبين، متابعا ” في صورة مواصلة وزارة التربية لتعنتها وسياسة الهروب الى الامام فسيقع برمجة جملة من الاعتصامات على مستوى المندوبيات الجهوية بالجهات واعتصام مركزيا بوزارة التربية دفاعا على مطالب القطاع المشروعة”.

وابرز ان الجامعة العامة تعتبر ان افضل خيار لانهاء السنة الدراسية في ظروف عادية وحرصا على عدم ترحيل الازمة الى السنة الدراسية القادمة ” هو الحوار والمفاوضات الجدية والمسؤولة والتزامات تلبي انتظارات المدرسين”.

وبخصوص امكانية لجوء وزارة التربية الى اعتماد مبدا “العمل المنجز” وخصم يوم او يومين من اجور المدرسين بسبب مقاطعة مجالس الاقسام لفت العزابي الى ان المدرسين قد تعودوا على التضحية من اجل تحقيق مطالبهم، مشددا ان اي خصم من الاجور بسبب حجب الاعداد سيكون اجراء غير قانوني باعتبار ان المدرسين قاموا بعملهم في تامين الدروس وانجزوا الامتحانات ومدوا التلاميذ باعدادهم.