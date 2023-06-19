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من هو منفذ عملية طعن أمني امام سفارة البرازيل؟..الداخلية تكشف..#خبر_عاجل

2023/06/19 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفاد رئيس مكتب الاعلام والاتصال بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية اليوم الاثنين، بأن المعتدي الذي قام صباح اليوم بطعن عون أمن كان يحرس مقر السفارة البرازيلية بتونس، هو أستاذ تعليم عالي عمره 53 سنة يعاني من اضطرابات نفسية وفق ما أكدته عائلته على حد قوله.

وبين بوزغاية فب تصريح لاذاعة الديوان أن عائلة المعتدي، أكدت أنه غادر منزله منذ يوم أمس، مضيفا بأنه غير مصنف لدى الوحدات الأمنية ولا علاقة له بأي تنظيمات إرهابية.

وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن عون أمن تعرض صباح اليوم أمام سفارة البرازيل بالبحيرة 01 للطعن بآلة حادة من قبل شخص أثناء التحري معه حول أسباب تواجده بمحيط السفارة.

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