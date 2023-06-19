ختم الأبحاث في قضية انستالينغو..وهذه التفاصيل..

قرر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 اليوم الإثنين 19 جوان 2023 ختم الأبحاث المتعلقة بما يعرف إعلاميا بقضية أنستالينغو وذلك بعد استكمال الأبحاث من حيث الإجراءات و الأصل وذلك وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية و الناطق الرسمي بالمحكمة رشدي بن رمضان في تصريح لاذاعة مزاييك.

وتجدر الاشارة إلى أن عدد المشمولين بالبحث التحقيقي في قضية انستالينغو بلغ 51 متهما من بينهم 12 مودعون بالسجن والبقية بين حالة سراح وفرار كما تمّ إصدار بطاقات جلب دولية في حقّ 8 متهمين.

وكانت النيابة العمومية وجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال وذلك في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.