المنتخب التونسي لكرة القدم يتعادل وديا مع نظيره الجزائري 1-1

تعادل المنتخب التونسي لكرة القدم مع نظيره الجزائري (1-1) في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما مساء الثلاثاء بملعب عنابة.

وبادر المنتخب التونسي بافتتاح التسجيل بواسطة تسديدة راسية لمنتصر الطالبي في الدقيقة 13 بعد ركنية نفذها علي العابدي قبل ان يعدل اللاعب رياض محرز النتيجة للمنتخب الجزائري في الدقيقة 38 من ركلة جزاء اعلنها الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه بعد لمس يان فاليري الكرة باليد داخل مناطق الجزاء

وقدم منتخب نسور قرطاج مردودا محترما في هذا اللقاء الودي متداركا الوجه الباهت الذي ظهر به في لقاء غينيا الاستوائية السبت الماضي ضمن تصفيات كاس امم افريقيا (الكوت ديفوار 2024).

وعول المدرب جلال القادري خلال هذه المباراة على التشكيلة التالية:

ايمن دحمان – علي العابدي – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – يان فاليري – وجدي كشريدة (عوضه محمد دراغر) – محمد علي بن رمضان (عوضه محمد الضاوي)- عيسى العيدوني – حنبعل المجبري (عوضه انيس بن سليمان)- – الياس العاشوري (عوضه مرتضى بن وناس ) – عصام الجبالي (عوضه حمدي العبيدي).