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الرابطة المحترفة الاولى – تعيينات حكام مباريات الدفعة الاولى للجولة الثانية عشرة

2023/06/22 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الدفعة الاولى للجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام يوم الجمعة بداية من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر :

الجمعة 23 جوان 2023
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري – اتحاد بنقردان خالد قويدر
حكم الفار / ايمن النصري

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – الاولمبي الباجي فرج عبد اللاوي
حكم الفار / نصر الله الجوادي

السبت 24 جوان 2023
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي – النادي الصفاقسي يعين لاحقا

في ملعب سوسة الاولمبي
النجم الساحلي – النادي الافريقي يعين لاحقا

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