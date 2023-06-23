فظيع: وفاة عامل إثر سقوطه من باخرة بميناء بنزرت..وهذه التفاصيل..

توفي عامل بديوان الحبوب بعد سقوطه امس الخميس، من علو باخرة، حيث كان يتولى إفراغها من الحبوب بميناء بنزرت.

حسب ما أكده الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت البشير السحباني في تصريح للشعب نيوز فان الفقيد يبلغ من العمر 25 سنة وتم انتدابه بهذه المؤسسة منذ عام فقط وهو أصيل مدينة طبربة.

وتولى وكيل الجمهورية معاينة الحادث والجثة واحالتها على التشريح كما توقف العمل بالميناء على اثر الحادث، احتجاجا على ظروف العمل بعد تجدد حوادث الشغل القاتلة.

يذكر ان حادثا مماثلا جد منذ أسبوع وأدى الى وفاة عامل، وتولى الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت طلب جلسة عاجلة تجمع كل المؤسسات العاملة بالميناء والاسراع في الاشغال.