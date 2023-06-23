يتحيلون على الفلاحين ويشترون الخرفان بأموال مزيفة..

تلقت وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالمنستير، معلومات مفادها تعمد نفر طباعة الأوراق النقدية المزيفة و إستغلالها في التحيل على الفلاحين من خلال إقتناء الخرفان للمتاجرة فيها.

وبايلاء الموضوع الأهمية اللازمة، تمكنت دورية تابعة للوحدة المذكورة من إلقاء القبض على المظنون فيه و بحوزته مبلغا ماليا مزيفا من العملة التونسية قدر بحوالي 5 آلاف دينار، كما تمت مداهمة مقر سكناه و حجز آلة طباعة الأوراق النقدية و رخصة سياقة مدلسة تحمل صورته.

و بمزيد التحري معه صرّح بأنه يتحيل على الفلاحين بمعية شخص آخر و الذي تم حجز بمنزله مبلغ مالي مزيف من العملة التونسية و قناع يقع إستعماله في عمليات السرقة. باستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بالنفر الأول و إدراج الطرف الثاني بالتفتيش، وفق المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.