باكالوريا 2023: نجاح 72 تلميذا من مكفولي الدولة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة وقرى ’’س و س’’

نجح في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 72 تلميذا من مكفولي الدولة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة وقرى “س و س” بمختلف ولايات الجمهورية.

وقد تفوقت مؤسسات الطفولة بولاية سيدي بوزيد بحصول 3 من أبنائها على أفضل المعدلات، حيث تحصل تلميذ من مركب الطفولة ببئر الحفي على أفضل معدل بتحقيقه لــ 17,45 من 20 في شعبة علوم الإعلامية، وتلميذ من مركب الطفولة بالرقاب في شعبة العلوم التجريبية على معدل 16,42 من 20، يليهما تلميذ في شعبة الاقتصاد والتصرف بمركب الطفولة بالمكناسي نال معدل 16,17 من 20، حسب بلاغ صادر الجمعة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ.

وهنّأت الوزارة، في ذات البلاغ، الناجحات والناجحين في الدورة الرئيسية من امتحان الباكالوريا 2023 من بين مكفوليها، معبّرة بهذه المناسبة عن تمنيها النجاح وكلّ التوفيق للمؤجلات والمؤجلين إلى دورة التدارك.

يذكر أن نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 2023 بلغت 36,38 بالمائة.